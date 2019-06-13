«Ломается часто, но и стоит три копейки»: О тонкостях покупки подержанного Hyundai Solaris рассказал эксперт

Сегодня, 11:01

Популярный блогер объяснил, на что обратить внимание, покупая «корейца» на российской «вторичке».

На своём YouTube-канале «ВоКолесо» эксперт не только поделился тонкостями покупки подержанного Hyundai Solaris, но и рассказал о его главных достоинствах. В первую очередь, обзорщику нравится тот факт, что даже в комплектации, предусматривающие лишь барабанные задние тормоза вместо дисковых, особых нареканий к работе тормозной системы нет и быть не может, что большая редкость для бюджетных авто.

Выбирая «Соляру» с пробегом, специалист порекомендовал не уделять слишком много внимания ходовой части машины, поскольку задняя подвеска крайне надежна, благодаря своей простоте, в то время как передняя, хоть и не может похвастать таким запасом прочности, зато обладает крайне полезным свойством для бюджетников – низким ценником при покупке новых запчастей.

Чтобы определить качество расходников, которые прошлый владелец Hyundai Solaris ставил под капот, автолюбитель крайне рекомендует обратить своё внимание на покрышки: «Если они дорогие и качественные, то и под капотом всё хорошо, а значит и проблем не будет, а вот если шины – копеечные, то в моторный отсек лучше не заглядывать, и идти искать другое авто».

Определить реальное состояние Hyundai Solaris, а также его участие в ДТП, можно с помощью ниши, расположенной под ковриком багажного отделения машины. Если в её углах есть неприглядные складки, то это значит, что автомобиль уже был в ремонте: «Смотрите, чтобы точки от заводской сварки были на месте, и проверяйте заводской герметик».

В целом она ломается часто, но тут и стоит всё три копейки буквально», – оптимистично подводит итог блогер, уточняя, что лучше всего приобретать подержанные Hyundai Solaris, принятым по системе Trade-In, поскольку чаще всего проблемные и дефектные «корейцы» туда попросту не проходят.