Обновленный кроссовер Haval H4 оценили в 907 тысяч рублей

Сегодня, 10:00

Китайская компания Haval официально заявила о начале продаж обновленного кроссовера Haval H4. Авто будет доступно в трех комплектациях.

Рассматривая дизайн обновленной модели, можно сказать, что она практически не отличается от его предшественника: решетка радиатора имеет шестиугольную форму с хромированными полосами, в задней части кузова расположены фонари, соединяющиеся хромированной полосой, которая проходит через всю крышу багажника. Что касается интерьера, то производители не стали продумывать новый стиль решив оставить его прежним. Ранее салон получил высокую оценку у покупателей актуальной генерации автомобиля.

В обновленную модель установлен 1,5- литровый двигатель с турбонаддувом, который способен выдавать мощность в 169 л.с., а крутящий момент составляет 285 Нм. Трансмиссия являет собой 7-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями.

Цена нового Haval H4 в базовой комплектации составляет 907 тыс. рублей. Данная цена на 20 тыс. рублей больше, чем стоимость его предшественников.