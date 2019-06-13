«Никаких поломок и гарантийных случаев»: О впечатлениях от Hyundai Creta за 20 000 км пробега рассказал владелец

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Водитель дал своеобразный ответ критикам, похвалив надежность и беспроблемность корейского кроссовера.

На своём YouTube-канале «Живу в лесу» владелец Hyundai Creta решил рассказать, как его автомобиль справился с первыми 20 000 км пробега и поделился своими впечатлениями от эксплуатации корейского бестселлера. «Крету» с 1,6-литровым мотором, автоматической коробкой передач и полным приводом блогер приобрел два года назад.

В первую очередь он отметил, что встречал жалобы на «потеющую» заднюю оптику Hyundai Creta, и этот проблемный момент у него действительно появился, однако это, по словам водителя, совершенно не критично, потому обзорщик даже решил отдельно не останавливаться на фарах. Что касается кузова и проблем с коррозией, то здесь, по словам автолюбителя, нет вообще никаких претензий.

«Ранее думал, что начала рыжеть дверь багажника, но оказалось, что это просто окалина попала, удалось отмыть», – радуется водитель качественному «антикору» Hyundai Creta. Ещё один приятный момент для блогера, как для бывшего владельца автомобилей Mercedes, заключается в том, что омыватели лобового стекла расположены не на капоте, а непосредственно под стеклом, благодаря чему очищаемая площадь существенно увеличивается.

Единственное, что владельцу Hyundai Creta действительно не нравится – не самая удачная компоновка багажного отделения кроссовера. Оно достаточно вместительное и удобное, однако ниши по бокам водитель считает не лучшим решением, поскольку если в багажнике вдруг разливается какая-либо жидкость, то она постоянно стекает в эти «уши», и устранить её оттуда достаточно трудно.

В остальном же, за 20 000 км пробега Hyundai Creta оставила у водителя сугубо положительные впечатления. 2 года езды без серьезных проблем – очень приличный срок для бюджетного кроссовера, убежден блогер: «Не знаю, что там у кого ломается, а у меня – никаких поломок и гарантийных случаев».