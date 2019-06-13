Китайский аналог нового Hyundai Santa Fe в лице Haima 8S выходит на рынок 15 июня

Сегодня, 09:06

Китайская компания Haima в скором времени выпустит в продажу свой новый кроссовер Haima 8S. Внешний вид новой модели напоминает дизайн Hyundai Santa Fe последнего поколения.

Как заявляют официальные представители, новое авто появится на рынке уже 15 июня. Сравнивая Hyundai Santa Fe и ее китайскую «копию» можно отметить, что общим у этих моделей является внешний вид. Так, оба авто обладают массивной радиаторной решеткой, формы шестиугольника, задними фонарями, объединенными в моноблок и двухъярусной оптикой.

Что касается салона, то он выполнен в оригинальном стиле. Длина кроссовера составляет 4,6 м, ширина – 1,8 м, высота – 1,7 м. В качестве моторов "китайцу" установили две вариации: один объемом 1,2 литра, который способен выдавать 148 л.с., второй на 1,6 литра и 194 л.с. Трансмиссия представляет собой 6-ступенчатую «механику» или 7-диапазонный «робот». Полного привода нет, что соответствует господствующей в Китае тенденции.

Характеристики китайского аналога Hyundai Santa Fe ни в чем не уступают оригиналу. Он оснащен кнопкой запуска двигателя, камерой кругового видеообзора, системой предотвращения столкновения, панорамным люком, а также колесными дисками на 18 дюймов.

Haima 8S в ближайшее время будет доступен на китайском рынке, но не исключено, что уже в следующем году он появится и на мировом рынке.