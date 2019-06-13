«Никаких головняков»: Восторгами от 2-летней KIA Rio X-Line поделился владелец

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Автомобилист рассказал о том, как его «кореец» справился с 2 годами активной эксплуатации.

Блогер остался в восторге от своей KIA Rio X-Line, заявив, что за 24 месяца езды, он успел заметить массу отзывов, как негативных и критичных, так и сугубо положительных, потому обзорщику с канала Pro100 Auto захотелось раскрыть о нём всю правду и объяснить, достоин ли он покупки, или же речь идёт об очередном «корейском ширпотребе».

В положительную сторону автомобилист решил отметить приятный экстерьер и повышенный клиренс KIA Rio X-Line, благодаря которым машина стала напоминать крайне удачную смесь хэтчбека с повышенной проходимостью и вместительного кроссовера. Уже в начальной комплектации, владельцем которой и является блогер, автомобиль оснащается массой полезных опций: от функции помощи на подъёме до предупреждения об экстренном торможении.

Продолжение... «Запас прочности и экономия бюджета»: О «правильной» замене масла на LADA Vesta рассказал владелец Автомобилист поделился советами о том, как добиться от замены масла наибольшей эффективности. «Хочу сказать, что это – очень достойный набор, особенно для машины в стартовой версии», – рассказывает водитель.

Также автору видео очень нравится 1,4-литровый мотор на 100 «лошадок», который, на первый взгляд, звезд с неба не хватает, однако вместе с тем – позволяет KIA Rio X-Line демонстрировать неплохую динамику и хорошую управляемость.

Из недостатков 2-летней KIA Rio X-Line автолюбитель отмечает плохую шумоизоляцию и качество материалов отделки, однако слишком уж сильно критиковать автомобиль за это блогеру не хочется, ведь для машин бюджетного сегмента, к которым он относит и этот «Рио», данные проблемы очень даже характерны.

«Все зависит от эксплуатации и привередливости водителя. Если ездить нормально, то Рио вас приятно удивит, поскольку никаких головняков от него не будет. Управляется нормально, разве что подвеска немного жестковата. Этот автомобиль прекрасно подойдет всем тем, кто хочет купить себе не самую дешевую, и при этом – достойную машину», – подвел итог обзорщик.