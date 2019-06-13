Жизнь после «корейцев»: Владелец Toyota RAV4 назвал причину покупки кроссовера

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Автомобилист поведал о машине четвертого поколения, высказавшись о ее «древности» и о том, за что эту «древность» можно простить «японцу».

На YouTube-канале «Новый БлоГГер» появился ролик, в котором владелец Toyota RAV4 назвал причину покупки этого кроссовера. Ранее автор ездил на Hyundai Accent, Elantra, i40 и KIA Rio, однако жизнь после «корейцев» – существует, он решил пересесть в японскую машину. На ней рассказчик проехал 6 000 км – немного, однако этого ему хватило, дабы понять, что плохо, а что хорошо в кроссовере.

По словам автомобилиста, в Toyota RAV4 «всё древнее» – в машине не хватает эргономики, что выражается в мелочах вроде кнопок стеклоподъемников, которые «стоят боком и не подсвечиваются». Еще о «древности» говорит ступенчатый ход ручки КПП – на современных машинах уже давно используется прямой ход рычага.

Автор мог бы и дальше придираться к мелочам Toyota RAV4, но вместо этого пояснил, что перед покупкой кроссовера рассматривал несколько вариантов, в том числе и «корейцев». Однако остановился на «японце», так как этот автомобиль имеет большой клиренс, высокий передний бампер, удобные кресла и просторный салон, особенно на заднем ряду. Одним из вариантов был KIA Sorento, однако автор отметил, что не захотел покупать эту машину, так как у нее со временем начинает отказывать полный привод.

Стоит также сказать, что именно дилеры Toyota предложили за KIA Rio самую высокую цену по трейд-ину и хорошую скидку на сам «Рафик». Это тоже стало одним из ключевых факторов, повлиявших на выбор рассказчика в пользу «японца».

Говоря о минусах кроссовера, автор заявил, что мультимедийная система «живет своей жизнью». К примеру, если ее выключить с работающим радио, при включении она может начать воспроизводить музыку с плеера. Еще система наделена «заторможенным» дисплеем, однако в ней есть хороший функционал – интернет, навигатор, эквалайзер и USB.