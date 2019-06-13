«Запас прочности и экономия бюджета»: О «правильной» замене масла на LADA Vesta рассказал владелец

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Автомобилист поделился советами о том, как добиться от замены масла наибольшей эффективности.

На своём YouTube-канале «Сторож Дивана» владелец LADA Vesta решил рассказать о том, как он «ухаживает» за своим автомобилем. В первую очередь, водитель объяснил, что в машину он заливает исключительно самое дешевое масло, поскольку дорогое в «Весту» лить – абсолютно бессмысленно.

Причин для этого несколько, и первая из них – качество силовых установок LADA Vesta. Блогер глубоко убежден в том, что чугунные моторы отечественного автомобиля очень надежны, ведь разрабатывались не маркетологами, как зачастую бывает у современных машин, а настоящими мастерами своего дела.

«Дорогие масла нужны для защиты сажевого фильтра, катализатора и прочих заморочек, а нам это всё не нужно. Нам подойдёт обычное дешевое масло, которое будет защищать мотор и ничего кроме», – делится советами эксперт, уточняя, что неоднократно заливал в свою LADA Vesta максимально дорогие масла, и особого эффекта не заметил.

Я заливал такое масло, которого ваши машины даже не понюхают. И понял лишь то, что дороговизна ни разу не определяет долговечность движка и не является первостепенным фактором, обеспечивающим надежность LADA Vesta», – блогер объясняет, что в самых дешевых маслах достаточно серы и фосфора – двух основных элементов, которые защищают мотор.

Подводя итог, автолюбитель заметил, что «правильная» замена масла на LADA Vesta заключается в том, чтобы выбирать смазочный материал подешевле, но при этом – стараться не нарваться на «палёнку»: «Тогда запас прочности и экономия бюджета будут вам обеспечены».