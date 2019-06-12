«Сыпятся и ломаются»: Эксперты составили рейтинг самых ненадежных подержанных авто

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Выбирая между тем или иным подержанным авто, нельзя наверняка застраховаться от поломок, однако можно свести их к минимуму, если при принятии решения учесть данные статистики.

Эксперты онлайн-сервиса Uremont провели исследование и выяснили, владельцы каких авто с пробегом обращаются в сервисы с целью ремонта чаще всего. В общих чертах более всего различным поломкам подвержены автомобили старше 10 лет, то есть 2008 года выпуска и старше. На их долю приходится до 12,2% обращений к мастерам.

Примечательно, что автомобили всего годом младше – 2009 года, ломаются уже значительно реже (3,6% случаев).

Если «раскидать» по маркам, то получится любопытный рейтинг самых ненадежных авто, который возглавляет Ford Focus. За ним следует отечественная подержанная LADA Priora 2009 года и старше. На третьем месте Mitsubishi Lancer, а четверное и пятое досталось Honda Civic и Opel Astra. При этом одним из самых «сыпучих» автомобилей назвали KIA Ceed, он на третьем месте, второе досталось Ford Focus, а лидером «сыпучести» стала LADA Priora.