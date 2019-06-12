Хорошо забытое старое: В сети вспомнили проект лимузина на базе ВАЗ-21099

Сегодня, 17:05

В первой половине 90-х годов инженерами из тольяттинской машиностроительной компании была разработана идея автомобиля премиум-класса в кузове лимузина. Основой для воплощения идеи в жизнь должен был стать ВАЗ-21099.

Все новое – это хорошо забытое старое, что и решили доказать разработчики студии автомобильного дизайна «Мастер-дизайн» из Тольятти (Самарская область) под руководством компании «Финтраст». За основу был взят кузов ВАЗ-21099, который увеличили на 500 мм, а новому проекту дали название «Лада-Амадео-500».

Чтобы воплотить идею в жизнь всего потребовалось две платформы двух вариантов ВАЗ-21099, одна из которых является базой, а вторая служит в качестве донора. В свою очередь под капот было решено поместить двигатель от ВАЗ-21083, а карбюратор вазовскими инженерами был сконструирован отдельно.

Что касается салона лимузина, то он был оборудован телевизором, холодильником и радиотелефоном. Сиденья были обтянуты чехлами из натуральной кожи, а дверной проем увеличен для более комфортной посадки в автомобиль.

Но данная модель так и не нашла поддержки в серийном производстве. Всего было выпущено три экземпляра «Лада-Амадео-500», причем внешний вид машины класса «премиум» кардинально отличался от своего брата – «Жигулей» 99-й модели.