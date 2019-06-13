«Шальной Солярис»: Эксперты рассказали, как «выжать» из Hyundai Solaris 280 «лошадей»

Сегодня, 06:00

Если автомобилиста не устраивают соковые технические возможности конкретного авто, грамотный SWAP-тюнинг поможет решить задачу.

Специалисты по SWAP-тюнингу на своем YouTube-канале «SWAP - Точка» поделились основными принципами и возможностями модифицирования автомобилей на примере «разогнанного» до мощности 280 «лошадей» Hyundai Solaris.

Стандартные характеристики двух вариантов «Соляриса» не позволяют «разгуляться» – седан предлагается с двигателями 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.), работающими в паре с 5-ступенчатой МКПП, 4- или 6-ступенчатой АКПП.

Hyundai Solaris 2017 года выпуска, купленный экспертами в 2018 году, прошел около 25 тысяч км, и у него по причине множественных задиров «умер» мотор, который дилер заменил по гарантии.

Сам по себе двигатель «Соляриса» простой по конструкции и вполне может «пройти» до 200-300 тысяч км, если убрать подальше катализатор и в целом трепетно следить за состоянием мотора. Но с таким двигателем машина едет отвратительно – никакого удовольствия от мощи и динамики. Его можно заменить на более мощный «тойотовский», например.

Однако «выжать» из Hyundai Solaris 280 «лошадей» все же можно, уверяют эксперты. Это делается с помощью профессионального «свапа», который предполагает системное переоборудование авто – не только лишь замену двигателя, но и настройку трансмиссии и других систем по преследуемые цели.

Нередко приходится вносить изменения в конструкцию и архитектуру, например, переносить АКБ и фильтры под капотом, менять бак снизу, а само авто делать полноприводным. Только так можно получить «Шальной Солярис», который будет практически неотличимым внешне от стоковой версии, но при этом будет мощным и надежным.