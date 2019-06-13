«Тазик заслуживает уважения»: В сети обсудили тюнинг-проект владельца 36-летнего ВАЗ-2105 за 350 000 рублей

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Пользователи выразили мнение по поводу того, стоит ли полученный результат вложенных в «пятерку» денег.

Гость канала Lowdaily New рассказал, что давно хотел купить себе старые «Жигули», и вот, 2 года назад нашел ВАЗ-2105 1983 года выпуска в хорошем состоянии. Не раздумывая, он купил автомобиль за 59 тысяч рублей и потихоньку начал реализовывать свой тюнинг-проект.

Сначала он поменял у ВАЗ-2105 колеса: передние 6,5-дюймовые и задние 7-дюймовые. Затем добавил хромированные фонари, которых у 36-летней «пятерки» изначально не было, и «губу» на бампер. Подвеску сделал пневматическую, четырехконтурную, заказал классические чехословацкие фары, сам собрал радиаторную решетку для ВАЗ-2105 из других двух, покрасил подкапотное пространство в ярко-розовый цвет, а также добавил люк с натяжным верхом, что помогает справляться с жарой в летний период.

Доработки получил и салон: там владелец поставил деревянное рулевое колесо итальянского производства вместо «пятерочного» и стеклянную ручку селектора КПП. Сиденья и карты дверей он намеренно решил не трогать, чтобы сохранить аутентичность 36-летнего ВАЗ-2105. Более мощный двигатель тоже ставить не стал. В итоге за два года, включая изначальную стоимость «пятерки», автор вложил в автомобиль 350 тысяч рублей.

В сети отреагировали на историю владельца. Большинству оттюнингованный ВАЗ-2105 понравился: «Тазик заслуживает уважения», «Шикарная пятерка», «Нереально круто», – пишут комментаторы. Но некоторые остались чем-то недовольны: «Страшная машина», «Цвет подкапотки спорный», «Где 350 тыщ в этой машине, алло?» – высказались подписчики.