Сгнил за 4 года? Владелец УАЗ «Патриот» показал, как «ржавеет» его внедорожник

Сегодня, 16:29

Автомобилист продемонстрировал состояние своей машины в ответ на заявления блогеров, которые частенько рассказывают, что ульяновский «вездеход» за 1-2 года начинает покрываться коррозией.

На YouTube-канале «УАЗ Патриот 116 rus» появилось видео, посвященное коррозиеустойчивости ульяновского внедорожника. Владелец такого автомобиля решил показать, сгнил ли кузов машины за 4 года эксплуатации. Уточним, что речь идет о «Патриоте» 2015 года.

Демонстрацию автор начал с водительской двери. Он открыл ее, чтобы показать, что дверная рама не поржавела. Далее били показаны петли левой задней двери – верхняя вообще беспроблемная. На нижней же появились «рыжики» – автомобилист снял ее, покрасил «хаммеррайтом», после чего вернул на место, предварительно подложив под петлю паронитовую прокладку.

Еще есть небольшие «рыжики» на петлях водительской и передней пассажирской дверей – их тоже скоро устранят. Стоит сказать, что больше никакой коррозии на дверях, дверных рамах и петлях автор не обнаружил.

Даже внизу дверей, между порогами, нет и намека на коррозию, что касается и багажной крышки, нижняя часть которой хоть и считается «больным местом», тоже не ржавеет. Только на верхних углах рамы багажной двери через два года после покупки появились небольшие «рыжики», и они были закрашены «хаммеррайтом». Еще есть небольшой очаг коррозии на стыке лобового стекла и крыши.

Показывая моторный отсек своего УАЗ «Патриот», автор отметил, что она даже не знает, где здесь искать ржавчину, однако выискал оранжевое пятнышко над левым крылом. Далее был показан вид под днищем, и там тоже нет коррозии, если не считать нескольких маленьких «рыжиков» на раме.

Автор считает, что одной из причин, по которой его машина не ржавеет, может быть то, что она выпущена в 2015 году, когда «Патриот» еще делался с применением катафорезной обработки металла. Уже с 2016 году данная технология не использовалась при выпуске внедорожника.