В сети появились первые рендеры кроссовера KIA Sorento нового поколения

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Ранее полученные шпионские фотографии нового корейского внедорожника, скрытого камужляжем, позволили экспертам сделать предположения о внешнем дизайне кроссовера.

Совсем недавно стало известно, что корейский автоконцерн уже вывел на тест-драйвы новое поколение среднеразмерного внедорожника KIA Sorento нового, уже второго поколения. Пока только ведутся разработки и тесты, а дебют новинки запланирован на 2020 год и о модели мало что известно. Это и подливает масла в огонь, распаляя интерес публики.

Пока в KIA не дают официальных комментариев, независимый эксперт Никина Чуйко предпринял попытку предположить, что же изменится в новом «Соренто» хотя бы внешне. Ранее полученные шпионские фотоснимки камуфлированной модели в Альпах намекают на разительные изменения в дизайне, однако стиль останется узнаваемым.

В частности, новый KIA Sorento 2020 модельного года получит новую радиаторную решетку и новые вытянутые фары, визуально выглядящие как естественное продолжение решетки. Не исключено, что такой тандем дополнит хромированная окантовка по контуру.

Плоскость капота новинки сместится к горизонтали, а зеркала получат «ножки» как у новой KIA Optima или Stinger. Ниша заднего номерного знака будет располагаться выше. Также будут установлены совсем другие задние фонари.

Действующее поколение KIA Sorento комплектуется двумя вариантами бензиновых и одним вариантом дизельного двигателя (бензин 2,4 л 188 л.с. и 3,5 л 249 л.с., дизель 2,2 л 200 л.с.). По инсайдерским данным новое поколение «разживется» 2,5-литровым турбированным мотором на 286 л.с. Также поколение дополнят гибридные версии на электротяге.