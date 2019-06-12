«Корейская Волга»: Стоит ли брать Hyundai Sonata с пробегом за 300 тысяч, выяснил автоэксперт

Сегодня, 14:32

Большой корейский седан обладает просторным салоном, неплохими моторами и КПП, а предлагается всё это по гуманной цене.

Ведущий канала ShootCar записал обзор на подержанную Hyundai Sonata четвёртого поколения, чтобы узнать, стоит ли брать такой автомобиль в 2019 году. Сегодня на «вторичке» цены на эту модель начинаются от 150 000 рублей, но эксперт настоятельно не рекомендует искать авто по низу рынка.

«Живые» экземпляры стоят от 250 000 рублей, но это машины из разряда «можно поездить», поэтому оптимальный бюджет на этого «корейца» – 300 тысяч. В первую очередь ориентироваться нужно на состояние кузова, при этом, по словам обзорщика, лучше обратиться за помощью к знающим людям, так как «Сонаты» нередко использовались в такси.

Большинство предлагаемых Hyundai Sonata российской сборки и оснащены 2,0-литровым мотором и «механикой». Блогер предупредил, что корейские машины красили довольно посредственно, поэтому вторичный окрас не должен пугать.

Первое, что начинает ржаветь у модели – это капот. Также подвержены появлению очагов коррозии передний бампер и крылья, но подкрашивать необходимо любой элемент кузова, так как его не оцинковывали. Ещё одна проблема Sonata – мутнеющие фары и некачественный хром.

Багажник вмещает до 500 л груза, но имеет маленький проём. Кроме того, из-за конструктивных особенностей при открытии двери внутрь может попадать влага, поэтому важно осмотреть багажное отделение на предмет наличия коррозии. Зато машина порадует просторным салоном с отделкой мягким пластиком и комфортной независимой подвеской.

Как подчеркнул блогер, ожидать чего-то сверхъестественного от ездовых характеристик и внутреннего устройства Hyundai Sonata не стоит, ведь по сути это «корейская Волга». По его мнению, брать этот седан однозначно стоит брать, более того он мог бы до сих пользоваться популярностью, если бы ТагАЗ в своё время выкупил эту модель, освежил её и продавал под другим брендом.