«Обскакала корейцев»: Обзорщик лестно отозвался о LADA Vesta Sport

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Блогер поделился впечатлениями от «заряженной» «Весты» и поразмышлял о том, кто захочет купить такую машину за 1,075 млн рублей.

Обзор LADA Vesta Sport появился на канале «Большой тест-драйв». Эксперт в первую очередь похвалил внешность «заряженной» «Весты», а также заметил, что в своем ценовом сегменте около 1,075 млн рублей ей нет равных. По словам обзорщика, в понимании «АвтоВАЗ», LADA Vesta Sport – спортивная машина, которая в 1,5 раза резвее стандартной «Весты», а у ее потенциальных конкурентов вроде KIA Rio, Hyundai Solaris или Skoda Rapid «заряженных» версий нет, значит, и конкурентами их назвать нельзя. «Обскакала корейцев», – похвалил «Весту Спорт» блогер.

Обзорщик лестно отозвался о специально созданном для спортивной версии салоне Vesta Sport, с новыми креслами из искусственной кожи с элементами алькантары и ярко-красными вставками, черный потолок и обтянутый кожей с красной строчкой руль.

По ощущениям автора, собрана LADA Vesta Sport крепко, хорошо стоит на дороге. Ему понравился мощный, басовитый, «действительно спортивный» звук мотора, однако он добавил, что оценят ее больше люди, не искушенные по-настоящему спортивными автомобилями.

«Вот если вы пересели на нее из Жигулей, тогда другое дело», – добавил он. По его мнению, по городу в «Весте Спорт» ездить абсолютно комфортно, а на загородных трассах немного потряхивает. Но в целом Vesta Sport «собрана по уму», есть ощущение добротного заводского автомобиля и соответствующей надежности.

Продолжение... «АвтоВАЗ сделал иномарку»: Владелец LADA Vesta SW Cross озвучил плюсы и минусы универсала Рассказчик пересел в «сарай» с «семерки», на которой проездил 12 лет, и считает, что его нельзя сравнивать с предыдущими машинами отечественного производителя, однако... Единственное, что смутило обзорщика – это вопрос о том, будет ли достаточная аудитория у этой версии «Весты».

«Готов ли кто-нибудь отдать миллион за эту машину? Видимо, маркетологи «АвтоВАЗ» считают, что да», – прокомментировал ситуацию блогер. По его словам, блистать с «Ладой Вестой Спорт» нужно не в больших городах, а там, где основной поток машин составляют авто вроде других «ВАЗов» или «Киа Рио».