«Плесень – это смерть»: О гигиене кондиционера KIA Rio рассказал владелец

Сегодня, 12:05

Автомобилист поведал, как препятствовать скоплению влаги в системе охлаждения салона в седане 2016 года, являющемся одной из самых распространенных иномарок в России.

На YouTube-канале «Киа Рио 2012-2017 6 акпп» появился ролик, в котором владелец KIA Rio рассказал о гигиене кондиционера автомобиля. Автор напомнил, что в летнее время в системе охлаждения салона образуется много конденсата, который способствует появлению плесени.

«Плесень – это смерть, и она опасна для всего живого», – отмечает автор, а потому призывает бороться с ней, а для этого нужно избавляться от конденсата. Последний скапливается в специальной емкости под испарителем.

Автор отмечает, что у емкости есть трубка для слива воды, однако она сливается только тогда, когда чаша уже переполняется, при чем тогда, когда двигатель работает. Пока емкость переполнится, ждать достаточно долго, но вместе с этим в воде становится все больше и больше вредоносных микроорганизмов, поэтому жидкость сливать стоит регулярно, тем более, в условиях жары, когда «вредители» развиваются гораздо быстрее.

Автомобилист советует сливать воду перед каждой длительной стоянкой. К примеру, когда автомобиль оставляется на ночь на парковке или стоит весь день на природе. По словам рассказчика, чтобы избавиться от жидкости в чаше, сначала отключается кондиционер. При чем лучше оставить его в режиме охлаждения, чтобы не менять положение воздухозаборника.

Далее на полную мощность включается вентилятор. За счет этого вода, находящаяся в чаше, «выталкивается» через трубку наружу, что можно увидеть, заглянув под днище. Процедура слива жидкости таким способом обычно занимает около 1-1,5 минуты. После слива вентилятору нужно поработать еще около 10 минут, что позволит продуть и просушить всю систему.