«Солидный, прочный и надежный»: Всю правду о Volkswagen Golf со «вторички» подробно рассказал блогер

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Немецкий хэтчбек сможет прослужить своим владельцам не один десяток лет.

Volkswagen Golf в кузове хэтчбек давно уже славится как надежный и современный автомобиль, но при этом на «вторичке» у него могут возникнуть неполадки. Блогер с канала «АВТО БУ» подробно расcказал всю правду о «Гольфе» с пробегом.

Современная внешность, качественный салон, надежная подвеска и прогрессивные технологии, присущие Volkswagen Golf, продолжают радовать автолюбителей, несмотря на солидный возраст. В основу «Гольфа» пятого поколения легла архитектура PQ35, которая вряд ли когда-нибудь устареет, а оцинкованный кузов сможет долго сопротивляться коррозии. «Солидный, прочный и надежный», - так можно охарактеризовать немецкий хэтчбек.

Однако с технической составляющей «Гольфа» далеко не все гладко, так как переднеприводные версии смогли затмить модификации Volkswagen Golf с полным приводом. Высокая нагрузка на гидравлику на «немце» с полноприводным механизмом нуждается в постоянно замене масла, но это не критично. Volkswagen Golf с передним приводом обладает долговечными и простыми КПП, которые могут выходить десятки лет – надежность 5-диапазонной МКПП, которые приводят в действие 1,6-литровые бензиновые «атмосферники», прямо зависит от манеры вождения. Интересно, что сильные пробуксовки приводят к поломке дифференциала и выходу из строя подшипников и синхронизаторов. Более надежная 6-секционная МКПП тоже обладает «недугом» - со временем может выйти из строя дифференциал. Перегрев на АКПП может перегреваться через 200 000 км, если вовремя не менять масло, а спокойные автомобилисты при своевременной замене масла могут использовать «автомат» довольно долго.

Наиболее проблемным на Volkswagen Golf выступает «робот» DSG, который требует доработок. Что касается моторов, то у них наблюдается закоксовка поршневой группы и неисправности топливной аппаратуры, из-за чего часто невозможно завести автомобиль зимой. Но при этом Volkswagen Golf является вполне отличным автомобилем, способным прослужить долгие годы.