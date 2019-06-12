«Битва ширпотреба»: Блогер сравнил Kia Ceed в кузове хэтчбек и универсал

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Производитель заявляет, что существенно доработал свои автомобили, в том числе решил проблему с катализатором. Улучшилось ли качество корейских машин, выяснил автообзорщик.

Автор канала Dizzlike Channel провёл тест-драйв хэтчбека и универсала Kia Ceed, назвав это «битвой ширпотреба». Первое, что отметил блогер, известный предвзятым отношением к корейским авто, рассыпающиеся катализаторы в «Киа» должны отойти в прошлое. По крайней мере это обещает компания, но пока модернизированных Ceed с большим пробегом не найти, так как авто ещё «свежее». Максимум встречаются экземпляры, проехавшие 40 000 км, и с ними действительно пока не было никаких проблем.

Сев в универсал с 1,6-литровым мотором и АКПП, обзорщик обратил внимание, что для отделки салона стал использоваться мягкий пластик. Однако ему не понравились качество изображения с камеры заднего вида, отклик сенсорного дисплея мультимедийной системы, отсутствие навигатора и наличие люфта бардачка. По его мнению, это недопустимые просчёты для машины стоимостью более 1 500 000 рублей.

Попавший на обзор хэтчбек Kia Ceed оснащён 1,4-литровым двигателем и «роботом». Причём коробка передач настроена лучше, чем «робот» от VAG, считает автоэксперт. Как в универсале, так и в хэтчбеке на заднем диване достаточно места и для ног, и над головой, но во втором авто слишком маленький багажник.

Во время тест-драйва обзорщик задел на парковке столбик передним бампером. Выяснилось, что ЛКП у Kia Ceed слабовато, но сам бампер выдержал удар, даже все крепления остались на месте. Также блогер отметил, что в Kia не обманули потребителей и действительно поработали с подвеской. Похвалил он и тормоза, но добавил, что ABS срабатывает рановато.