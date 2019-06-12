«АвтоВАЗ сделал иномарку»: Владелец LADA Vesta SW Cross озвучил плюсы и минусы универсала

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Рассказчик пересел в «сарай» с «семерки», на которой проездил 12 лет, и считает, что его нельзя сравнивать с предыдущими машинами отечественного производителя, однако недостатки у него имеются.

На YouTube-канале Roma Bee Vlog появился ролик, в котором владелец LADA Vesta SW Cross озвучил плюсы и минусы универсала. Автор отметил, что в целом доволен машиной, ведь «АвтоВАЗ сделал иномарку», однако у нее есть нюансы. К примеру, «сарай» обладает не самой лучшей обзорностью, так как наделен слишком широкими лобовыми стойками, однако к ним можно привыкнуть.

Есть нюанс и в связке мотора 1.8 и «робота» – автор утверждает, что при выезде с перекрестков, когда нужно выехать «порезвее», РКПП переключает на вторую передачу на высоких оборотах, и «коробка ревёт».

Автомобилист отметил, что LADA Vesta SW Cross оснащена достаточно функциональным навигатором, благодаря которому не нужно прибегать к использованию «Яндекс.Навигатора» на телефоне. Также положительную оценку рассказчик поставил шумоизоляции автомобиля.

Владелец LADA Vesta SW Cross отметил, что машина до сих пор обкатывается. По началу его смущал огромный расход топлива – примерно 16 л. Однако по мере обкатки он падает, и сейчас составляет 13,2 л. Зрители ютубера в комментариях успокаивают его, говоря, что после обкатки расход топлива будет адекватным.

Еще автор отметил, что при покупке LADA Vesta SW Cross или обычного универсала Vesta SW не стоит скупиться на мультимедийную систему с дисплеем. С ней машина будет дороже примерно на 25 000 рублей, но она весьма полезна для модели.

Автор пояснил, что универсал – достаточно длинный, и это усложняет его парковку. Еще сложнее становится, если стекла тонированы. Однако с мультимедийной системой парковаться будет гораздо проще, так как камера заднего вида, визуализирующая происходящее позади авто на экране «мультимедийки», хорошо работает как днем, так и в темное время суток, облегчая вождение.