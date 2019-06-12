«Зачем переплачивать 300 тысяч?»: Плюсы Hyundai Creta с мотором 1.6 озвучил блогер

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Автоподборщик познакомился с корейским бестселлером, благодаря чему увидел его достоинства и убедился, что он лучше «Тигуана».

На YouTube-канале появился ролик, в котором блогер озвучил плюсы Hyundai Creta с мотором 1.6 и 6-АКПП и рассказал, чем корейский кроссовер лучше VW Tiguan. Он взял для тест-драйва автомобиль 2018 года в одной из версий Active с пробегом 7 000 км. Ютубер отправился в ознакомительную поездку на кроссовере вместе с владельцем авто и, последний тоже комментировал особенности машины.

Первое, на что обратил внимание блогер, это на то, что Hyundai Creta отлично держится на дороге, и в этом кроссовер заметно лучше Volkswagen Tiguan. Шумоизоляцию «корейца» автоподборщик назвал средней, однако в целом машина комфортна – автору понравилась высокая посадка водительского места, работа кондиционера. Кроме того, порадовал руль, который по мере набора скорости «наливается тяжестью».

Владелец рассматриваемого Hyundai Creta сообщил, что средний расход топлива в кроссовере составляет 8,5 л. Также автомобилист сообщил, что в комплектацию его машины включены светодиодные фары, и они очень хорошо освещают дорогу.

Говоря о работе мотора 1.6 автоподборщик задался вопросом: «Зачем переплачивать 300 тысяч рублей за 2-литровый мотор?». Прокатившись на Hyundai Creta с начальным двигателем, ютубер пришел к выводу, что его вполне хватает кроссоверу – машина хорошо стартует с места, и в движении агрегат 1.6 обеспечивает нормальный запас динамики. Эксперт отметил, что Skoda Yeti с мотором такого же объема, «вообще не едет».

Еще одним плюсом Hyundai Creta блогер назвал внутреннее пространство машины. Его – достаточно, что заметно как на водительском месте, так и на заднем ряду или в багажнике.

Напомним, минимальная стоимость Hyundai Creta в России составляет 957 000 рублей. Автомобиль укомплектован 6-МКПП. С АКПП машина предлагается по цене от 1 060 000 рублей. Минимальная цена за полноприводную версию авто составляет 1 090 000 рублей, а за кроссовер с 2-литровым 150-сильным мотором придется отдать не менее 1 335 000 рублей.