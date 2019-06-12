«Поменяли все, а так все хорошо»: В сети показали LADA Vesta после 3 лет эксплуатации на гарантии

Сегодня, 05:00

Автовладелец подвел итог, который поможет определиться, покупать или нет новую «Весту» и оформлять ли гарантию.

У продукции отечественного автопрома, в частности, «АвтоВАЗа», есть поклонники и хейтеры. Для одних «Веста» «обалденная тачка», для других это «отечественный таз». И только непосредственный владелец, купивший новое авто с гарантией и «прошедший» на нем не одну тысячу километров, может подробно рассказать о плюсах и минусах, как это сделал блогер YouTube-канала «Блог LADA Vesta». Его «Весте» уже 3 года, за которые пробег авто составил около 45 тысяч км.

Срок гарантийного обслуживания после покупки новой LADA Vesta как раз на исходе, поэтому владелец решил обратиться к дилеру для прохождения последнего гарантийного ТО. Помимо желания «выжать последнее» из гарантии, стал беспокоить стук в подвеске. Также неприятным сюрпризом стало появление скрежета при запуске мотора, однако дело оказалось не в изношенном бендиксе стартера, а в порванной резиновой втулке в средней части глушителя. Третьей причиной для беспокойства стало то, что перестал работать круиз-контроль и появилось сообщение об ошибке. Причина оказалась в смещении положения датчика педали тормоза. Разумеется, все работы были произведены бесплатно по гарантии.

Блогер отметил, что в жаркую погоду «робот» на его LADA Vesta «подтупливает» и сильно греется при активной езде, но быстро остывает. Правда, сцепление также уже было заменено по гарантии.

За 3 года эксплуатации к официальным дилерам по гарантии пришлось обращаться не раз. В частности, имели место 3 замены втулок стабилизатора, столько же раз меняли стойки стабилизатора, замена сцепления, замена кронштейна на глушителе, устранение стука в руле, а позже и замена самого руля, смазка направляющих суппортов, замена пассажирского солнцезащитного козырька, замена блока управления освещением в салоне. И на все это было потрачено только немного времени. Замену масла блогер проводил за свой счет не у официалов, так же, как и лобовое стекло, 30% обогрева которого попросту перестало работать (официалы назвали в качестве причины сколы и квалифицировали случай как негарантийный).

При этом своим авто владелец доволен и считает, что оформление гарантии помогло ему существенно сэкономить. «Поменяли все, а так все хорошо», «Много поломок за такой пробег», - удивляются пользователи сети и рекомендуют пересесть на что-то другое, пока не поздно.