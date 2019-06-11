Как подготовить Toyota Land Cruiser Prado к сложным условиям: Хитрости от владельца

Сегодня, 14:16

Мощные, надежные и выносливые «Прадики» могут стать практически неубиваемыми и комфортными, если их совсем немного «прокачать».

Обладатель престижного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2018 модельного года Виталий Лопатко на своем YouTube-канале поделился хитростями несложного тюнинга, которые позволили его автомобилю не утратить внешних и технических характеристик даже после длительных путешествий и покорения «сурового» российского бездорожья.

Прежде всего, необходимо провести антигравийную обработку рамы, а также защитить днище с множеством коммуникаций и узлов. Роль защиты выполняет металлическая накладка. Она предотвратит попадание грязи, камней, мусора, приняв на себя удар.

«Лицо» внедорожника, особенно его передний бампер, может оказаться исцарапанным мелкими камушками. Чтобы этого не случилось, для бампера можно заказать специальную металлическую накладку – и красиво, и надежно, и недорого.

Салон от палящего солнца и докучливых насекомых оградят шторки на окна. К тому же, они также придают статусности и уюта интерьеру машины.

Теперь «Прадик» готов к дальним «марш-броскам».