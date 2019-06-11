Hyundai Chirik: Сеть насмешила попытка «скрестить» ВАЗ-2110 с «Солярисом»

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Пользователей не оставила равнодушной «десятка», владелец которой явно мечтает о корейской иномарке.

Фотография ВАЗ-2110 появились в одном из сообществ соцсети «Вконтакте», посвященном нелепому автомобильному тюнингу. Автор переделки наградил «десятку» «лицом» Hyundai Solaris 1-й генерации до рестайлинга – узнается передний бампер и фары южнокорейского бестселлера и неопознанный капот. Забавно, что сам ВАЗ-2110 при этом выкрашен в синий цвет, а чужие детали – в темно-серый и темно-зеленый, от чего разница уж слишком явно бросается в глаза.

Комментаторов попытка превратить отечественный автомобиль в «Солярис» насмешила – они стали сочинять забавные прозвища для «десятки»: «Hyundai Chirik», «Приосолярис», «Кредитоприорка», – пишут подписчики. «10 ступеней от десятки к Солярису», – прокомментировал ситуацию один из автомобилистов.

Более того, ВАЗ-2110 с внешностью «корейца» выглядит настолько несуразно и неряшливо, что некоторые пользователи даже подумали, что тюнинг еще не завершен. Но этот вариант в сети отмели: «Она уже 7 лет так ездит».