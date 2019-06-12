Ржавеет и течет: О проблемах УАЗ «Патриот» 2019 года рассказал владелец

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Машина проехала всего 14 тысяч километров, однако автомобилисту уже есть на что пожаловаться в машине.

На YouTube-канале 1212KRUG появился ролик, в котором владелец внедорожника УАЗ «Патриот» 2019 рассказал о проблемах машины. Ютубер утверждает, что в целом машина не доставляет серьезных неприятностей, но уже ржавеет и течет.

Еще рассказчик сообщил, что навигатор внедорожника снова не может соединиться со спутниками. С этой проблемой ранее автомобилист обращался к дилерам, последние «что-то настроили», машина поездила неделю с нормальным навигатором, и теперь он снова не «ловит» спутники.

В моторном отсеке внедорожника автомобилист обнаружил подтеки на моторе над первым и четвертым цилиндрами. Также владелец УАЗ «Патриот» 2019 обратил внимание на ненормально низкий уровень охлаждающей жидкости. Она нигде не подтекает, но бочок для «охлаждайки» заполнен на минимум, и непонятно, куда она девается.

Еще автомобилист заметил, что начал течь бочок для омывающей жидкости. Кроме того, есть жирные пятна на правом заднем колесе, а значит, откуда-то вытекает смазка. Также начала ржаветь конструкция, которая держит запасное колесо на багажной двери.

Продолжение... «Поменяли все, а так все хорошо»: В сети показали LADA Vesta после 3 лет эксплуатации на гарантии Автовладелец подвел итог, который поможет определиться, покупать или нет новую «Весту» и оформлять ли гарантию. Рассказчик отметил, что он едет на первое ТО. Он намерен показать дилерам все «косяки» внедорожника, и требовать их устранения по гарантии.

К слову, один из зрителей ютубера поинтересовался, как в машине автора по жаре запускается мотор внедорожника. Пользователь отметил, что в его «Патриоте» двигатель не заводится вполоборота, что ненормально для лета. Блогер ответил, что в его машине была такая же проблема, но на первом ТО в авто были смазаны катушки зажигания, после чего мотор начал запускаться вполоборота на жаре.