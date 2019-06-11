О плюсах и минусах установки ГБО на Toyota Camry рассказал владелец

Сегодня, 18:00

На первый взгляд переход на газ вместо бензина имеет одни плюсы, но многих водителей останавливает риск сокращения ресурса двигателя.

На одном из автомобильных форумов хозяин Toyota Camry рассказал, что изменилось в японском седане спустя полтора месяца после установки ГБО. Отметим, что речь идёт о предыдущей генерации модели с 2,4-литровым двигателем мощностью 167 лошадиных сил в сочетании с МКПП.

Как подчеркнул автовладелец, его «Камри» не только стала гораздо экономичнее, но и мотор стал работать равномернее и тише. Однако при резком ускорении, например, с 80 до 120 км/ч машина начинает дергаться, а на разгон требуется немного больше времени.

Автолюбитель рассказал, что ему предлагали перенастроить ГБО, что помогло бы решить проблему, но расход газа незначительно вырос бы. Водители решил отказаться, так как для него в приоритете была именно экономичность.

Без перенастроек Toyota Camry проезжает 100 км примерно на 12 л газа в смешанном цикле. При этом каждый месяц нужно заливать около 15 л бензина, который уходит на прогрев и в случаях, когда газ заканчивается до того, как машина доехала до АЗС.

Что касается сокращения ресурса силового агрегата при установке ГБО – это миф. Большинство проблем возникает, если газобаллонное оборудование было неправильно установлено, именно поэтому важно не пожалеть деньги на качественное оборудование и обратиться к профессионалам с хорошей репутацией. Помимо этого, лучше выбрать распространённое ГБО, чтобы не осложнять себе поиск мастеров, способных его обслуживать.