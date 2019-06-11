Представлен новый трехрядный кроссовер Mercedes-Benz GLB

Сегодня, 19:00

Немецкая компания Mercedes-Benz официально презентовала свой новый кроссовер Mercedes-Benz GLB, который сможет потеснить на рынке Audi Q3 и BMW X1. В модельном ряду новинка займет место Mercedes-Benz GLA и Mercedes-Benz GLC.

В основу нового кроссовера от Mercedes-Benz легла переднеприводная архитектура MFA, а салон рассчитан на семь посадочных мест. На третьем ряду кроссовера имеются подстаканники, USB-порты, боковые эйрбеги и крепления для детских кресел.

В списке опций нового Mercedes-Benz GLB числятся виртуальная «приборка», мультимедийный центр с 7-дюймовым тачскрином и системой идентификации голосовых команд. Помимо того, новинка может получить прогрессивные системы безопасности и 10-25-дюймовый экран мультимедийной системы опционально.

Под капотом немецкого кроссовера разместился 4-цилиндровый 2-литровый бензиновый турбодвигатель с мощностью 224 лошадиные силы, приводимый в действие 8-позиционной АКПП, а первую «сотню» «немец» может разгонять за 6,9 секунд.