Что сломалось за 10 000 км: Блогер рассказал о прохождении первого ТО с Geely Atlas

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Владелец Geely Atlas рассказал, как проходил техосмотр после 10 тысяч км пробега, и почему он более чем доволен этим автомобилем.

Обзор появился на канале Dizzlike Channel. Блогер, владелец Geely Atlas, рассказал, что «назло всем хейтерам» автомобиль ездит, радует и не хочет ломаться». Единственный «косяк» был со стороны дилера, которые не выполнил предпродажную подготовку авто как следует: сделал сход-развал передней оси, а про заднюю забыл.

Чтобы исправить в том числе и этот недостаток, автор поехал на техосмотр. Хотя он отметил, что в плане рулевого управления Geely Atlas отсутствие сход-развала по задней оси не ощущалось, машину никуда не тянуло во время езды, но владелец решил перестраховаться.

Проверка масла показала, что оно осталось чистым, без металлических частиц и других примесей. Задиры в цилиндрах, которых боятся многие автомобилисты, обсуждая «Джили Атлас», тоже не обнаружены. Также блогер отметил, что при активной городской езде при частом использовании тормозов с тормозными колодками абсолютно ничего не случилось и их даже не пришлось менять.

Не обнаружил владелец Geely Atlas и коррозии по днищу, о которой часто пишут на форумах. «Где моя ржавчина?» – шутливо возмутился он. Также он добавил, что подвеска у «Атласа» очень живучая, и он ездит по небольшим ямам, даже не сбавляя скорости.

Владелец отметил, что при покупке «Джили Атлас», да и любого другого авто, необходимо настаивать на полноценном и качественном проведение процедуры схода-развала у дилера в рамках предпродажной подготовки. А в целом техосмотр показал, что машина отличная, и до 2,3 млн рублей у нее нет конкурентов на рынке.