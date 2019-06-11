Электрические кроссоверы Audi E-Tron отзовут для контрольного осмотра

Сегодня, 16:30

Поступившие в продажу в 2019 году электромобили ингольштадтский автоконцерн будет вновь проверять на наличие опасного дефекта, который не проявил себя при тестах.

Случайным образом в новых, уже поступивших в продажу электрических кроссоверах Audi E-Tron, в ходе техосмотра был обнаружен дефект в виде негерметичности батарейного отсека. Попавшая в отсек влага может стать причиной замыкания и даже возгорания автомобиля. Скорее всего, недостаток носит системный характер заводского брака, поэтому концерн Audi сообщил о старте отзывной кампании.

Более 1600 автомобилей, 540 из которых уже проданы свои владельцам, осмотрят специалисты официальных дилерских сервисов и бесплатно устранят недостаток.

Вместе с тем, в пресс-службе компании сообщают, что несчастных случаев еще не было зарегистрировано.

Напомним, что электро-кроссоверы Audi E-tron, первая серийная модель которого вышла осенью 2018 года, составляют серьезную конкуренцию легковым моделям Tesla, так как автономный запас хода кроссовера достигает 400 км, а мощность силового агрегата составляет 360 л.с.