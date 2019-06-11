Начал греметь при торможении: Еще один стук в Hyundai Creta рассекретили «кретаводы»

Сегодня, 21:00

Автомобилисты обсудили проблему появления шумов в кроссовере – нашли его источник и поговорили об эффективности работ по устранению неприятности.

«Кретаводы» рассекретили еще один стук в Hyundai Creta – один из автомобилистов на тематическом форуме, посвященном кроссоверу, рассказал, что его паркетник начал греметь при торможении. Также вибрирующий звук появлялся при замедлении машины. Изначально форумчанин полагал, что грохот провоцирует какой-то незакрепленный предмет в багажнике.

Проверка не показала ничего, что могло бы греметь в багажном отделении, после чего рассказчик отправился к дилеру. Мастер-приемщик прокатился вместе с форумчанином на его Hyundai Creta, и пришел к выводу, что дребезжит задний резонатор выхлопной трубы. Он был демонтирован и проверен на наличие посторонних предметов внутри, но их в трубе не оказалось.

В итоге, дилеры заменили резонатор по гарантии. Грохот стал гораздо тише, однако не исчез полностью. По словам форумчанина, другие «кретаводы» могут проверить свои кроссоверы на наличие проблемы. Для этого необходимо довести обороты мотора примерно до 4 000 об/мин, после чего резко отпустить педаль газа. Если при этом появится вибрирующий звук, значит пора на сервис.

Инициатор дискуссии признаёт, что замена резонатора не является эффективным решением проблемы, так как она со временем возвращается. Однако автор настаивает, что все «кретаводы» должны обращаться с проблемой к дилерам, чтобы производитель увидел масштабность дефекта, пересмотрел конструкцию выхлопной системы и организовал сервисную кампанию по ее замене на всех проблемных автомобилях.