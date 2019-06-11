«Sport-пакет»: Катализатор на Kia Rio X-Line начал удалять официальный дилер

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Владелец корейского хэтчбека снял на видео, что делают «официалы» в ходе первого ТО, а также узнал о том, что при удалении катализатора вполне реально не «слететь» с гарантии.

Многие автомобилисты сомневаются, стоит ли проходить техосмотры у дилера, если самостоятельно заменить масло и фильтры выйдет дешевле. Однако регламент ТО-1 предусматривает и многие другие процессы. Владелец Kia Rio X-Line Ильдар Баянов рассказал, что делают на техосмотре в Магнитогорске, нужно ли ездить на них и как решают проблему с рассыпающимся катализатором.

Для начала машину моют, чтобы осмотреть лакокрасочное покрытие. Все обнаруженные повреждения заносят в сервисную книжку и подкрашивают по гарантии. Помимо замены масла и масляного фильтра, мастера подливают технические жидкости до максимального уровня, а именно антифриз и тормозную жидкость. При этом замена воздушного фильтра в регламент не входит.

Зато в Kia Rio X-Line проверяют навесное оборудование, аккумулятор, стартер и генератор. Затем специалисты протягивают ходовую часть, выставляют правильное давление в шинах, смазывают замки дверей, ограничитель и резинки, а также проводят диагностику блока управления.

Однако любопытнее всего та информация, которую автовладельцу удалось узнать от мастера о каталитическом нейтрализаторе. «Официалы» недавно начали удалять его по желанию клиента. Как подчеркнул специалист, обращений из-за поломки катализатора на Kia Rio X-Line не было, но многие автолюбители хотят перестраховаться и обращаются к дилеру, чтобы убрать нейтрализатор и сохранить гарантию.

Вместе с этим блок управления прошивается до «Евро-2», что позволяет улучшить динамику авто. Эту услугу назвали «Sport-пакет», её стоимость составляет 11 300 рублей. Также дилеры делают прошивку без удаления «ката», в таком случае заплатить нужно 10 000 рублей.