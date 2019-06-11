«Всё как у Весты»: Toyota Corolla новой генерации оценил блогер

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Японский седан не подойдет для любителей «погонять», но отлично пригодится для повседневной езды.

Toyota Corolla всегда была объектом пристального внимания многих россиян, благодаря красивому оформлению экстерьера и технологическому оснащению. Ведущий с канала «Z Drive» на YouTube внимательно осмотрел японский бизнес-седан нового поколения и оценил его.

Что касается внешнего облика «Короллы», то передняя часть очень напоминает прославленную «Камри», но задняя часть будет гораздо интереснее, чем у «старшей сестры», отмечает блогер. Автомобиль обзавелся 17-дюймовыми колесными дисками, а помимо того, эксперт подчеркивает, что машина красивая, приземистая и способная к быстрой езде.

Однако, заглянув под капот японского седана, обзорщик убедился, что он не имеет никаких газовых упоров, что немного разочаровало блогера. Моторный отсек Toyota Corolla занимает безальтернативный 1,6-литровый агрегат, выдающий 122 лошадиные силы, работающий в паре с МКПП и вариатором. Отсутствие шумоизоляции на капоте тоже шокировало обозревателя – такая система обеспечила бы тихоходность машины. «Как у Весты», - так отозвался о «Королле» автолюбитель.

Сиденья заднего ряда тоже неприятно поразили блогера, так как они очень тесные и у них нет того простора, какой присущ всем новым «Камри». Если говорить о передней части салона, то тут обзорщика ожидал сюрприз – цифровая панель управления, хорошо отделанный руль и мультимедийный центр с премиальным звуком. Не обошел внимание ведущий канала и климат-контроль на две зоны, переключатель режимов и отделку салона – все это очень понравилось автору видео.

На дороге Toyota Corolla ведет себя плавно и аккуратно, чем и привлекает блогера данный автомобиль. Помимо того, мощности двигателя при езде «Королле» хватает – первую «сотню» «японец» набирает за 12,0 секунды – этого достаточно для езды в потоке. Работу вариатора на японском седане автор видео тоже похвалил, попутно отметив, что плохими они бывают только на китайских автомобилях.