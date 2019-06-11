Можно купить завтра, но нужно ли? Обзор на новую LADA Granta Cross показал блогер

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Официальный старт продаж новой модели от «АвтоВАЗ» назначен на 12 июня, а пока автомобильные эксперты разобрали её по косточкам.

Один из самых подробных обзоров на новую LADA Granta Cross снял Энергетик Сергей Николаев. Прежде всего блогер отметил, что автомобиль обзавёлся выкидным ключом зажигания, новыми зеркалами с диодными «поворотниками», 15-дюймовыми колёсными дисками иного дизайна и фетровыми подкрылками.

Форсунки омывателя стекла «переехали» на рамку ветрового стекла. Хотя такое решение выглядит лучше, зимой форсунки могут замерзать, так как их подогрев не предусмотрен. Лючок бензобака остался незапираемым.

Однако главным отличием модели стали перенастроенные характеристики демпфирования передних стоек и задних амортизаторов, при этом были увеличены углы развала передних колёс. Прокатившись на LADA Granta Cross, обзорщик обратил внимание на стук из-под капота. Оказалось, что в регулировке нуждается замок капота.

Под капотом авто может находиться 8-клапанный или 16-клапанный двигатель объёмом 1,6 л мощностью 87 или 106 лошадиных сил соответственно. В первом случае в сочетании с «механикой» разгон до «сотни» составит долгие 12,2 с, а со вторым мотором машина будет ехать немного «повеселее» – 10,6 с до 100 км/ч. Зато «на низах» 8-клапанный двигатель более тяговитый, отметил эксперт.

Новинку можно купить уже завтра, но нужно ли? Базовая версия стоимостью 554 900 рублей внешне отличается только отсутствием «противотуманок» и датчиков парковки. При этом в список комплектации вошли литые диски, обогрев и электроскладывание зеркал, регулировку водительского сидения по высоте, но электрических стеклоподъёмника только два.

Водителям, которым необходимы обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль, датчики парковки, придётся выложить уже минимум 618 900 рублей за «топовую» LADA Granta Cross.