Aurus сменил руководителя и нацелен на успех

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Российского конкурента Rolls-Royce и Bentley – бренд «люксовых» автомобилей Aurus теперь возглавляет новый генеральный директор, цель которого – вывести Aurus на новый этап развития.

Ранее лимузины Aurus, по комфортабельности и стилю составляющие конкуренцию таким люкс-автомобилям как Rolls-Royce и Bentley, изготавливались только по индивидуальному заказу в рамках проекта «Кортеж» для президентского пользования. Однако бренд намерен развиваться и всерьез заявить о себе миру. Первым шагом на пути к многообещающим переменам стало назначение нового генерального директора ООО «Аурус». Им стал Адиль Ширинов – действующий глава компаний УАЗ и Ford Sollers, который сменил на посту руководителя Aurus Герхарда Хильгерта.

В ближайших планах Aurus, по словам Адиля Ширинова, освоить новую автоплатформу и усовершенствовать технологии, тем самым вывев уровень российского автопрома на новый уровень, полностью соответствующий (и даже более) мировым стандартам.

Новые автомобили Aurus уже в текущем 2019 году будут изготавливать и для частных клиентов, однако случится это не ранее четвертого квартала. Предварительная стоимость оценивается производителем в 10 миллионов рублей.