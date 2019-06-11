«Россия против Америки»: Турбированная LADA Vesta сразилась с «атмосферным» Ford Probe

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Скоростные характеристики российского седана и американского купе оценили в сети.

LADA Vesta давно уже пользуется популярностью среди россиян, но что она может против автомобилей Ford остается загадкой. Эксперты с канала «МитяDrive» на YouTube решили выяснить этот вопрос, устроив гонку между прославленной «Вестой» и Ford Probe.

Американское купе новой генерации имеет в своем активе атмосферный двигатель, выдающий 180 лошадиных сил. Ему в гонке будет противостоять LADA Vesta, которую укомплектовали 1,6-литровым турбированным агрегатом с аналогичной мощностью.

Гонку, в которой «Россия сразится против Америки», блогеры решили устроить, чтобы удостовериться, кто из указанных автомобилей быстрее придет к финишу. В первом заезде турбированная LADA Vesta и атмосферный Ford Probe финишировали одинаково – по словам обозревателей, машины «приехали бампер к бамперу». Во втором заезде «Проб» смог «уделать» «Весту», но в третьем заезде ситуация изменилась – американское купе победило российский седан с турбодвигателем.

Ради интереса, эксперты организовали еще один марафон, в котором приняли участие турбированная LADA Vesta и стоковая версия «Весты» с 1,8-литровым агрегатом – отечественная «четырехдверка» в стандартном исполнении проиграло российскому седану, который оснастили турбоагрегатом.