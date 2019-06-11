LADA, с заботой об экологии: «АвтоВАЗ» объяснил, почему не планируется выпуск пропановых автомобилей

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Отечественный производитель не планирует переходить от метановых машин к пропановым.

В компании «АвтоВАЗ» данное решение объясняют заботой об экологии. Специалисты считают, что метан – это наиболее экологичный и, что самое важное, безопасный и доступный вид газа, в то время как пропан и бензин достаточно взрывоопасны, да и стоят дороже.

Факт того, что в России метановых заправок на порядок меньше, чем АЗС с пропаном – недостаточно весомый аргумент для того, чтобы «АвтоВАЗ» изменил свои планы. Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшее время можно не рассчитывать на выпуск пропановых автомобилей LADA, поскольку упор, как и раньше будут делать на бензине и метане.

Стоит напомнить, что два года назад свет увидела особая модификация «Весты» – Lada Vesta CNG, использующая сразу два вида топлива: метан и бензин. А совсем недавно, весной этого года, состоялся дебют ещё одного битопливного автомобиля – в этот раз им стал фургончик LADA Largus CNG, предназначенный для коммерческих перевозок.