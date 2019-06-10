Тревожный звонок для тюнеров: В Британии начнут штрафовать машины за превышение уровня шума

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Как объяснили британские власти, данная мера поможет снизить шум на дорогах сельских районов.

Своего рода «тревожный звонок» прозвучал для тюнеров авто в Британии. Отныне всех любителей установить на свою машину мощный и «рычащий» двигатель будет ожидать штраф – если только они не предпочтут оставлять свой слишком громкий автомобиль в гараже, выезжая в город на велосипедах.

Теперь за превышение допустимого уровня шума автомобили и мотоциклы будут нещадно штрафоваться, и это решение, по мнению британцев, должно избавить жителей маленьких городков от проблем со стритрейсингом и ордами байкеров. Однако этих перемен придется подождать – не ранее января следующего года начнут выноситься штрафные санкции.

Такая задержка связана с необходимостью разработки особых «акустических камер», которые и будут фиксировать слишком громкие звуки, издаваемые транспортными средствами. Впрочем, несколько прототипов необычных камер уже были заказаны Правительством Британии, так что первые тестовые «замеры» и выявления нарушителей – лишь вопрос времени.