Новый рекорд Гиннеса установила газонокосилка от Honda

Сегодня, 16:06

Газонокосилка от японской компании Honda под названием Mean Mower V2 попала в Книгу рекордов Гиннеса, сумев разогнаться до 161 км/ч за 6,29 секунды. Такого показателя удалось добиться гонщице Джессике Хокинс на автодроме Dekra Lausitzring рядом с Дрезденом (Германия).

Экстремальная косилка Honda Mean Mower V2 построена вокруг железного шасси с кузовом от небольшого трактора Honda HF 2622. Установку оснастили 1-литровым рядным 4-цилиндровым мотором, позаимствованным от японского мотоцикла Honda CBR1000RR Fireblade SP. Этот агрегат на 13 000 оборотах способен выдавать 203 «лошадки».

Интересно, что удельная мощность Mean Mower V2 составляет 1 000 л.с. на тонну, что превышает 1500-сильный Bugatti Chiron, а до первой «сотни» машина разгоняется до 3,0 секунд. Помимо того, инженеры разогнали газонокосилку до 243 км/ч, что стало самой большой скоростью.