Самый «агрессивный»: Тюнинг-ателье Mansory представило обновленный Bugatti Chiron

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По примерным подсчетам, стоимость автомобиля составила 4 800 000 долларов.

Немецкое тюнинг-ателье Mansory в очередной раз поразило публику, показав Bugatti Chiron Centuria. Модификации коснулись практически всех аспектов суперкара. Некоторые кузовные элементы были заменены аналогичными, изготовленными из облегченного углеродного волокна – о практичности речь не идёт, дизайнеры просто видоизменили привычный экстерьер автомобиля.

А вот измененная выхлопная система, как и уникальные колесные диски, должны сделать Bugatti Chiron ещё более резвым, чем его стандартная версия. При этом в Mansory уже заявили о том, что один из экземпляров Centuria был выставлен на продажу. Суперкар с 23 километрами пробега тюнинг-ателье рассчитывает продать за 4,25 миллиона евро.

При этом за 4 000 000 евро можно приобрести абсолютно Bugatti Chiron Sport, который будет не только новым, но и – более скоростным. Стоит отметить также, что в самом «агрессивном» Bugatti Chiron Centuria был существенно переработан интерьер – появились стильные голубые вставки и именные шильдики тюнинг-ателье.