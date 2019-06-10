Динамичнее, быстрее, злее: Представлена «заряженная» версия кроссовера Skoda Scala

Сегодня, 18:30

Мастера оставили нетронутым экстерьер, зато существенно переработали техническую «начинку» автомобиля.

Над доработкой чешского кроссовера Skoda Scala работу вели мастера из тюнинг-ателье DTE-Systems, специализирующиеся на выпуске «заряженных» моделей популярных авто. Инженеры решили усилить все двигатели моторной линейки автомобиля, прибавив им по несколько лошадиных сил и значительно увеличив крутящий момент.

95-сильный TSI 1.0, устанавливаемый на базовые комплектации Skoda Scala, после доработок получил 118 «лошадей», а также 210 Нм крутящего момента. Тот же 1,0-литровый мотор, но уже на 115 «кобыл» и 200 Нм прибавил 22 л.с. и стал на 35 Нм мощнее. Что касается более дорогих версий, включающих в себя 1,5-литровый «атмосферник» и 1,6-литровый дизельный мотор, то их отдача теперь достигает 197 и 134 лошадиных сил соответственно.

Это стало возможным благодаря использованию технологии PowerControl Xtuning, которая, помимо улучшения силовых характеристик, сделала Skoda Scala динамичнее и быстрее, добавив ей 3 режима настроек: спортивная езда, эффективность и максимальная динамика.