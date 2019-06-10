Назван список иномарок, которыми владели советские знаменитости

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Обычному советскому обывателю было очень сложно приобрести себе иномарку, но все же некоторые привозили машину из-за границы. Эксперты подготовили список зарубежных авто, которыми владели советские знаменитости.

Знаменитый певец Владимир Высоцкий владел несколькими иномарками, среди которых стоит отметить Renault 16TS, а позже он приобрел себе BMW 2500, оснащенный 2,5-литровым 150-сильным агрегатом, благодаря которому машина разгонялась до первой «сотни» за 11,0 секунды.

Актер Андрей Миронов стал обладателем BMW 3 Series, благодаря жене. Супруга артиста завалила Министерство торговли СССР, чтобы «баварец» достался ее мужу. Но в итоге, Миронов получил BMW, а не Mercedes.

Первой иномаркой Аллы Пугачевой стал Mercedes-Benz 230 1979 года выпуска, которую Примадонна приобрела в 1986 году. Такой автомобиль со 109-сильным агрегатом был очень роскошным, а кроме того на такой же машине ездили Эльдар Рязанов, Геннадий Хазанов и Иосиф Кобзон.