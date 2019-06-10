Ожидание ради разочарования: Показан обновленный Renault Duster без камуфляжа

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В интернете появились фотографии кроссовера, запечатленного на тестах без какой-либо маскировки кузова.

В сети показан обновленный Renault Duster без камуфляжа – две фотографии, на которых машина запечатлена спереди и сзади, продемонстрировал индийский филиал издания Autocar. Именно в Стране пряностей «фотошпионы» застали автомобиль и, судя по их снимкам, новинка – это ожидание ради разочарования, ведь те, кто ждали рестайлинговый паркетник, не увидят в нем существенных изменений во внешности.

По сути, обновленный Renault Duster выглядит почти также, как дорестайлинговая версия. При этом, новинка наделена завышенной линией капота. Это сделало автомобиль безопаснее для пешеходов. Кроме того, за счет доработки было оптимизировано расположение узлов и агрегатов в моторном отсеке.

Еще обновленный Renault Duster наделен пересмотренными передним бампером и радиаторной решеткой. Форма фар автомобиля не изменилась, но опционально теперь для него предусмотрена оптика. На корме кроссовера изменений произошло еще меньше – багажная дверь получила черные пластиковые накладки возле фонарей.

Функционал обновленного Renault Duster дополнят поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. В салоне же изменений не ожидается. Силовую линейку машина покинет дизельный мотор на 85 л.с., а 1,5-литровый 110-сильный «дизель» улучшат ради новых экологических стандартов, вступающих в силу с апреля 2020 года. Также должны быть модернизированы бензиновая установка, а также коробки передач кроссовера.

О сроках начала продаж обновленного Renault Duster пока ничего не говорится. В России же новый кроссовер появится в 2020 году и, скорее всего, рестайлинговую версию машины будут позиционировать в РФ как ее второе поколение.