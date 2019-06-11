Неполадки «Соляриса»: Как устранить проблему с «плавающими» оборотами на Hyundai Solaris на холостом ходу показали автомеханики

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Небольшая проблема с датчиком распредвала привела к тому, что на корейском седане заглох двигатель.

Hyundai Solaris прославился как бюджетный и надежный автомобиль, но иногда у него возникают неполадки, заключающиеся в плавающих оборотах на холостом ходу. Ведущие канала «MegaStoAvto» на YouTube показали, как устранить эту проблему на корейском седане.

На бортовом компьютере «Соляриса» отображается ошибка с обозначением P0016, свидетельствующая о «гуляющих» оборотах на холостом ходу, при этом двигатель глохнет. После проведения компьютерной диагностики автомеханики выяснили, что на Hyundai Solaris появились проблемы с датчиком распределительного вала.

Далее специалисты извлекли указанный узел и установили, что из-за засорения сеток масляных каналов перестал функционировать датчик распределительного вала. Также эксперты указали, что если на этом компоненте порвалась сетка каналов поступления масла, то лучше заменить его на новый.

После очистки данной детали от грязи, блогеры вернули ее на прежнее место и решили проверить Hyundai Solaris на предмет неисправности, но это не дало никакого результата. После сброса ошибок у «Соляриса» повторилась ситуация – двигатель продолжал глохнуть, а обороты «плавать». После замены датчика распредвала корейский седан нормально завелся.