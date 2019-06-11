Лечим «плавающие» обороты: Об исправлении распространенной проблемы Hyundai Solaris рассказал эксперт

Сегодня, 05:00

Механик объяснил, как можно устранить частую ошибку, преследующую «корейца».

Эксперт Игорь Белов рассказал, как можно своими руками отремонтировать распространенную проблему, появляющуюся не только у Hyundai Solaris, но и у KIA Rio, а также подобных им бюджетных авто. Для начала, автомеханик попросил владельца «Соляры» подробнее рассказать о том, как выглядит данная ошибка.

Водитель пожаловался, что в последнее время у его Hyundai Solaris начали наблюдаться «плавающие» обороты, которые особенно сильно проявляли себя, стоило автомобилисту включить кондиционер. Речь идёт о битопливном «корейце», работающем в такси, потому специалист убежден, что данная информация поможет многим водителям.

Ситуацию не исправила даже мойка дроссельной заслонки, которой, зачастую, достаточно для того, чтобы обороты перестали «плавать», потому механик и решил самостоятельно взглянуть на проблемный Hyundai Solaris. В первую очередь, специалист воспользовался программой для диагностики автомобиля, установленной на свой смартфон, которая и выявила ошибку Р 2188.

Данная неприятность заключается в том, что коэффициент коррекции топливоподачи меньше нижнего порогового значения – говоря простыми словами, на холостом ходу Hyundai Solaris подаётся слишком «богатая» смесь, потому автомеханику не оставалось ничего, кроме как снять абсорбер и проверить его состояние: «Чуть прикрыли провода, идущие к дроссельной заслонке, и машина резко стала работать ровнее».

«Видимо абсорбер уже настолько забит, что он уже тянет туда топливо-воздушную смесь, потому на холостых и происходит такая ситуация. Стоило снять с клапана задний шланг, как машина заработала нормально», – делится полезным советом эксперт.