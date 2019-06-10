«Пластик одеждой поцарапать можно»: Владелец УАЗ «Патриот» рассказал, стоит ли покупать эту машину

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Автомобилист благодаря ульяновскому бестселлеру понял «философию» рамного внедорожника, но не советует это транспортное средство для повседневности, и объяснил, почему.

На YouTube-канале «Дегтярев Про Автомобили» появилось видео, в котором владелец УАЗ «Патриот» рассказал, стоит ли покупать эту машину. Ютубер полтора года эксплуатирует внедорожник, и за это время года понял, что в целом его концепция – хорошая, но его нужно «доводить» до ума.

Во-первых, те, кто рассматривает «Патриота» для покупки, должны помнить, что для повседневности, особенно в городе, он слишком «прожорлив» – машина с ГБО требует в городском режиме 20-22 л пропана. Во-вторых, автомобиль некачественно сделан – поломки могут начать докучать уже в первые месяцы эксплуатации.

В случае рассказчика, уже за два месяца работы вышли из строя концевики дверей. Также во внедорожнике используются дешевые материалы. «Пластик одеждой поцарапать можно», – возмущается владелец «Патриота». Он также добавил, что внедорожник проехал лишь 24 000 км, однако он уже не смотрится как новый, опять же, из-за плохой сборки и некачественных или дешевых материалов.

Мотор «Патриота» вовсе не радует рассказчика, ведь он не эффективен на «низах» и «верхах». «Верхов» не хватает на трассе, а потому возникает неуверенность в авто при обгонах. На бездорожье же не хватает тяги на низких оборотах. По мнению рассказчика, УАЗ «Патриот» нужно перевести на дизельный мотор, который сможет дать необходимую мощность на бездорожье, но при этом, не будет потреблять столько топлива, сколько требует нынешний агрегат ЗМЗ.

Напомним, УАЗ «Патриот» сейчас продается в версиях 2018 и 2019 года по цене минимум в 777 000 и 794 000 рублей соответственно. Независимо от года выпуска базовые версии внедорожника оснащаются мотором «ЗМЗ Про 40906» отдачей 134,6 л.с.