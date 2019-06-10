«Можешь не ждать, жрать меньше не станет»: О чересчур «прожорливом» Renault Duster рассказали в сети

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Автолюбители считают, что «Дастер» с АКПП попросту не может быть экономичным кроссовером.

По крайней мере, так считают некоторые подписчики сообщества о Renault Duster «ВКонтакте». Один из водителей рассказал, что приобрёл себе французский бестселлер с приводом 4х4 и 2,0-литровым мотором совсем недавно, и успел проехать на нём всего лишь 3 500 километров, однако уже успел понять, что расход автомобиля – и близко не стоял к скромным показателям.

«По трассе до 10-11 литров на сотню км поднимается, а по городу – так и вовсе до 18! Манера езды спокойная, и никаких изменений после обкатки я не замечаю», – жалуется водитель, объясняя, что в книжке утверждается, что расход топлива Renault Duster должен несколько снизиться после первых пройденных 3 000 километров. Автомобилист поинтересовался, есть ли резон ждать, или же «Дастер» в любом случае останется чересчур «прожорливым».

Комментаторы в сети достаточно неоднозначно отреагировали на жалобу водителя. Кто-то считает, что владелец Renault Duster сам виноват в таком высоком расходе, ведь наверняка ездит быстрее скорости 90-100 км/ч, о которой он сам и говорил. Также автолюбителю посоветовали сменить бензин на более качественный, однако он заметил, что и так заправляется лишь 95-м на дорогих московских АЗС.

Один из комментаторов так и вовсе посоветовал автомобилисту переходить на Renault Duster с механической коробкой передач, так как у него с пробегом нет ни малейших проблем: «Это автомат по городу так у тебя работает. Я сейчас проехал специально километров 8, в пробках постоял, на светофорах – получилось 10 л на 100 км по бортовому компьютеру».

Подводя итог, водители уточнили, что обкатка редко что-то меняет, и у них тот пробег, который был на первых 3 000 км, чаще всего оставался на таком же уровне постоянно: «Можешь не ждать, жрать меньше не станет».