Об этом никто не предупредил: О подвохах в колесах Hyundai Creta рассказал владелец

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Автомобилист столкнулся с затруднениями при установке «запаски» на кроссовер, и поделился опытом с другими «кретаводами».

Владелец Hyundai Creta Иван Иванов на YouTube показал ролик, в котором рассказал о подвохах в колесах Hyundai Creta. По словам автомобилиста, в его кроссовере пробилось заднее правое колесо, однако когда он решил заменить его на «запаску», то столкнулся с проблемой.

Ютубер рассказал, что гайки, которыми закрепляется литой колесный диск, не сквозные, и при установке обычной штампованной «докатки», эти гайки невозможно закрутить до конца, потому что шпильки ступицы для этого слишком длинные. «Кретавода» смутило, что об этом никто не предупредил. По словам рассказчика, о данной особенности кроссовера не сообщили не дилеры, не другие владельцы Hyundai Creta на форумах, посвященных паркетнику.

Автомобилист в своем видео отметил, что его в вышеописанной ситуации выручили «секретки», которыми он и закрепил «докатку». Однако «кретавод» признал, что секретные болты – не лучшее решение для закрепления «запаски», но, за счет них он доехал до шиномонтажа. К слову, не все автомобилисты возят с собой «секретки», однако после ролика, показанного «кретаводом», другим владельцам Hyundai Creta стоит иметь в машине сквозные гайки, если они используют в качестве запасного колеса штампованную «докатку».

Напомним, Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером в России, а также самой востребованной моделью своей марки в РФ. В мае продажи паркетника в стране составили 5 781 экземпляр. Практическим такой же показатель был зафиксирован годом ранее.