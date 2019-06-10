«Она не стоит этих денег»: На слишком «бедную» комплектацию Renault Sandero пожаловался блогер

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Автомобилист убежден, что за 704 000 рублей покупателям могли бы предложить что-нибудь получше.

Блогер Алексей 814 остался крайне недоволен новым Renault Sandero 2019 года выпуска. Популярный автомобиль обзорщик «разнёс» практически по всем фронтам, не сумев отыскать в нём хоть что-либо, соответствующее деньгам, которые за него просят. Свой обзор водитель начал с отделочных материалов машины. Пластик «Сандеро» очень жесткий, гремит и скрипит от малейших нажатий: «Ну и что это за ерунда вместо нормальной пластмассы?».

Отсутствие штатной магнитолы в 2019 году – ещё одно провальное решение по мнению автора видео, причём колонки в дверных панелях присутствуют. Пороги внутри салона Renault Sandero оббиты не пластиком, а мягкой резиной, которая легко рвется и очень быстро пачкается, а ни о каких электроприводах стёкол не может быть и речи: «Вот это весло в 2019 году, серьезно?».

О комфорте задних пассажиров Renault Sandero говорить не приходится. Места очень мало, и даже невысокий обзорщик, сев позади водителя, тут же упёрся коленями ему в спину. И если в салоне «Сандеро», по словам блогера, хвалить практически нечего, то экстерьер и багажное отделение автомобиля он считает достаточно неплохими.

Внешне Renault Sandero не смотрится сильно хуже своих бюджетных конкурентов. Дизайн достойный, хоть и несколько устаревший. Багажник автомобиля лишен разного рода нужных опций, наподобие розетки или креплений для всяких мелочей, но вместе с тем – он большой и вместительный, с хорошей компоновкой: «Хоть что-то хорошее».

Подводя итог своему обзору, водитель уточнил, что за 704 000 рублей данная комплектация – слишком «бедная», и покупать её совершенно точно не стоит: «Она не стоит этих денег совсем».