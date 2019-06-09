«На сервисе могли залить палёнку»: На постоянные толчки при торможении Toyota Camry пожаловались в сети

Сегодня, 18:06

Автомобилист признался, что уже и не знает даже, на что думать, и как исправлять данную проблему.

Недовольный владелец Toyota Camry пожаловался на то, что после замены масла в коробке передач, его машина начала вести себя максимально странно. Теперь каждый раз, когда водитель разгоняет свой автомобиль до 80 км/ч и выше, а затем – пытается затормозить, происходит крайне ощутимый толчок, которым сопровождается сброс скорости, причём до замены масла в АКПП такой проблемы не было и вовсе.

Комментаторы в сети разделились во мнениях. Кто-то считает, что постоянные толчки при торможении Toyota Camry – временная проблема, которая пройдет, когда автомобиль «привыкнет» к новому маслу, однако большинство владельцев «японца» убеждены, что водителю нельзя сидеть, сложа руки, и стоило бы хоть попытаться съездить к официальным дилерам, дабы те по гарантии могли отыскать непонятный дефект.

Также один из водителей поделился схожей ситуацией – его «Камрюха» начала так дёргаться на отметке в 150 000 км пробега, при том, что замена масла происходила каждые 60 000 км. В итоге автомобилист не решился лезть «ковыряться» в недра своего японского седана, продолжая ездить и терпеть назойливые подёргивания.

«На сервисе могли залить палёнку, случайно даже, не по злой воле. Сам знаешь, какие мастера там работают – поезжай на диагностику!», – посоветовали владельцу проблемной Toyota Camry комментаторы в сети.