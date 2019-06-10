«Лучший автомобиль в мире до 2 млн рублей»: Чем так хорош Volkswagen Touareg, объяснил эксперт

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Популярный обзорщик рассказал, почему считает «немца» – одним из самых предпочтительных кроссоверов за свои деньги.

Блогер Ильдар Сибгатуллин поделился своими восторгами от Volkswagen Touareg, а также объяснил, чем данный внедорожник так хорош. Достойных конкурентов в SUV-сегменте по цене в 1,5-2 миллиона рублей автолюбитель попросту не видит. BMW X5 за кроссовер обзорщик вообще не считает, Audi Q7 – неплохое авто, однако вместе с тем, не лишенное ряда недостатков, появившихся из-за не самой удачной платформы.

Кроссоверы от Infinity очень дороги в плане обслуживания и транспортного налога, да и отделка у них не самая лучшая, а Toyota Land Cruiser – вообще отдельный разговор: «Она валкая, ватная, да и за 2 миллиона вы если возьмёте, то какую-нибудь старую модель, 2008 года. А вот Туарег – это лучший вариант за свои деньги».

Данный вывод обзорщику позволяет сделать широкий опыт «общения» с Volkswagen Touareg – водитель глубоко убежден, что её полюбит любой водитель, который проедет на «немце» хотя бы несколько километров, поскольку не любить её нельзя. «Я всегда на неё слюни пускал, когда работал на дилеров, как только она вышла ещё, и единственным вопросом была степень её надежности», – объясняет блогер.

И в вопросе беспроблемного обслуживания, надежности узлов и агрегатов, долговечности самой машины, по мнению эксперта, Volkswagen Touareg на полном серьёзе можно сравнивать с лучшими внедорожниками от Toyota, ведь он ни в чём им не уступает: «Даже Мерседес со своими модными двигателями ему не конкурент».

«По соотношению цены, качества, надежности, стоимости обслуживания, внешнего вида, комфорта и ещё нескольких показателей – он будет лучшим автомобилем в мире до 2 миллионов рублей», – убежденно резюмировал автор видео.