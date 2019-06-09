«Тесный как Приора, а дизайн – для дедов»: Почему Hyundai Solaris предпочтительнее Volkswagen Polo – сеть

Сегодня, 17:08

Комментаторы объяснили, почему между «немцем» и «корейцем» лучше всегда выбирать последнего.

Сообщество любителей Hyundai Solaris «ВКонтакте» в очередной раз стало местом для крайне активного обсуждения. В этот раз один из водителей решил поинтересоваться, есть ли среди автомобилистов те люди, кто пересел на «Солярис» после Volkswagen Polo. Ему стали интересны причины, по которым водители поступили так, а также сложности, с которыми им довелось столкнуться.

При этом автолюбитель заявил, что испытал уже обе машины, и что примечательно – понравилась ему как Hyundai Solaris, так и Volkswagen Polo, потому вопрос стоял лишь в том, кто из них проявит себя лучше при длительной эксплуатации, потому и решено было обратиться за помощью к любителям «Соляры», которые объяснили водителю, почему она – предпочтительнее своего немецкого конкурента.

Единственным преимуществом Volkswagen Polo перед «Солярисом» большинство комментаторов считают более качественную заводскую шумоизоляцию – во всём остальном же, по словам автолюбителей, Hyundai Solaris побеждает едва ли не по всем параметрам, да и заводских недостатков, как оказалось, «немец» не лишен: «Поло уже с завода масло подъедает. А Солярис наш намного круче выглядит, и экстерьером, и интерьером».

Один из водителей, впрочем, посоветовал обратить своё внимание на Volkswagen Polo с 125-сильным мотором на 1,4 литра, якобы он будет намного лучше «Соляриса» по динамике, да и расход меньше на 2-3 литра, однако этого комментатора осадили довольно быстро, заявив, что коробка передач DSG с сухим сцеплением, о которой идёт речь в данном «Поло» – далеко не самый удачный выбор: «Насоветуешь человеку геморроя!».

Подводя итог обсуждению, российские автомобилисты в сети похвалил Hyundai Solaris за внешний вид и в меру неплохое оснащение, в то время как Volkswagen Polo, по их мнению, если кому и подходит, то лишь пенсионерам: «Бери Солярку. Поло гремит и тесная как Приора, и дизайн – как для дедов».